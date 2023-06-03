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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تعلق على تناول أحمد العوضي الكبدة نية

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لحلقة زوجها النجم أحمد العوضي فى برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس المقرر عرضها قريباً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام.

ونشرت ياسمين صورة للعوضي وهو يأكل كبدة نيه بدمها، وعلقت قائلة "ياماااا" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يحل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” وذلك يوم الاثنين المقبل على شاشة قنوات "دي إم سي ".

أحمد العوضي يحتفل بنجاح ضرب نار

وتأتي هذا الحلقة والتى يظهر فيها مع صاحبة السعادة للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير ضرب نار والذى خاض به موسم رمضان الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز.
 
أبطال ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين. 

قصة مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.
نبذة عن مسيرة أحمد العوضي الفنية

ويذكر أن عمر الفنان أحمد العوضي ٣٨ عامًا، فقد ولد يوم (12 ديسمبر 1985) وهو ممثل وملاكم مصري، وتخرج من كلية التجارة جامعة حلوان، وهو تخصص تجارة خارجية عام 2006، وقبل احترافه للتمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل في مسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل "الدالي3"، وتوقف العوضي فترة طويلة عن التمثيل بلغت خمسة سنوات وعاد بمسلسل “السبع وصايا”، الذي ساهم بشكل كبير في معرفة الجمهور عليه عام 2014، وحقق من خلاله شهرة كبيرة، ثم توالت عليه الأعمال الفنية بعد ذلك فقدم مسلسل “نظرة فابتسامة” في مسلسل “نصيبي وقسمتك” بموسمه الثاني، تألق خلاله بـ شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

 

 

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