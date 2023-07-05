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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

أثارت جنا عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التى نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام .

وظهرت جنا عمرو دياب وهى تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر انستجرام.

وتصدّر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداده لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل ولبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة.

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وحصل “صدى البلد” على صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع إحدي الدول الأوروبية.

وظهر الهضبة وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو أنه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

تداول رواد السوشيال ميديا صورًا للهضبة عمرو دياب برفقه إحدي الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.
 

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو أنها غير مصرية ، في الوقت الذي التقطت فيه الصورة بفرنسا.

 

وفاجأ المطرب الكبير عمرو دياب الجميع بإقامة حفل داخل قصره الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي للإعلان عن مشروعه الجديد والذى يشاركه فيه أحد رجال الأعمال الإماراتيين.

ويشمل مشروع عمرو دياب الجديد سلسلة من الفنادق الخاصة داخل مصر وخارجها تحت اسم اللوكندة وهو الاسم الذى اختاره الهضبة لمشروعه الجديد.

وحرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

وانتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحها فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد  دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

 

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