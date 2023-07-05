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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجينز.. ابنة عمرو دياب تتألق في ظهور جديد

كنزي دياب
كنزي دياب

نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت كنزي دياب عبر خاصية “الإستوري”، مرتدية جاكيت وبنطلون جينز، وهي تتنزه برفقه عجلتها وسط الطبيعة.

وأكد المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفلة ⁧‫عمرو دياب‬⁩، في بيروت أن الحفل سوف يقام في موعده وأن كل ما يثار حول تأجيله ما هو إلا شائعات.

و‏جاء البيان من المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفلة ⁧‫عمرو دياب‬⁩ في وسط بيروت يؤكد أن المهرجان في موعده وكل ما يشاع عن إلغائه وحجز البطاقات أمر عار من الصحة والتشويش عليه لن يؤثر سلباً.

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت يوم 18 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

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