أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداد عمرو دياب لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل و لبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة .

https://youtu.be/zFfpIHRiEdY

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في احدى شوارع إحدى الدول الأوروبية.

قصة حب جديدة

وظهر عمرو دياب وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو انه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

ولمتابعة المزيد حول أحدث أغاني وحفلات عمرو دياب وقصة حبه الجديدة .. تابع الفيديو جراف التالي: