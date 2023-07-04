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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداد عمرو دياب لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل و لبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة .

https://youtu.be/zFfpIHRiEdY

 

 

 

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في احدى شوارع إحدى الدول الأوروبية.

قصة حب جديدة

وظهر عمرو دياب وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو انه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

ولمتابعة المزيد حول أحدث أغاني وحفلات عمرو دياب وقصة حبه الجديدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

عمرو دياب محركات البحث أحدث أغنياته حفلات في الساحل لبنان قصة حبه الجديدة

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