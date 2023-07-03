الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداده لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل ولبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة.

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب مع احدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في احدى شوارع احدي الدول الأوروبية.

وظهر الهضبة وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو انه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للهضبة عمرو دياب برفقه احدي الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.



وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو انها غير مصرية ، في الوقت الذي التقطت فيه الصورة بفرنسا.

وفاجأ المطرب الكبير عمرو دياب الجميع بإقامة حفل داخل قصره الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي للإعلان عن مشروعه الجديد والذى يشاركه فيه أحد رجال الأعمال اللإمارتيين.

ويشمل مشروع عمرو دياب الجديد سلسلة من الفنادق الخاصة داخل مصر وخارجها تحت أسم اللوكندة وهو الأسم الذى أختاره الهضبة لمشروعه الجديد.

حرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.