هاني فرحات يكشف حقيقة غناء عمرو دياب في مهرجان الموسيقى العربية| فيديو

قال المايسترو هاني فرحات، إن الفنان عمرو دياب نجم مصري عربي عظيم ، ولا يوجد مانع من مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية والغناء على مسرح الأوبرا.

وأشار هاني فرحات ، في حواره لموقع صدى البلد، إلى أن الفنان عمرو دياب حضوره يكفي، وهو تاريخ كبير وعظيم وأيقونة نجاح تدرس.

وشدد المايسترو هاني فرحات، على أنه لن يتراجع عن توليه منصب رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته القادمة مهما كانت الظروف.

وأكد المايسترو هاني فرحات، في تصريحات خاصة لصدى البلد على هامش تكريمه في حفل توزيع جوائز الميما، على أنه لن يتراجع أبدًا عن خدمه وطنه مصر ودار الأوبرا المصرية.

وأشار هاني فرحات، في تصريحاته إلى أن الانتقادات التي تعرضت له خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته الصحفية عن عدم تواجد نجوم الغناء والموسيقى العربية ليست صحيحة تماما، وأنهم سيكونون متواجدين في مهرجان الموسيقى العربية مثل كل عام.

كما عن استعداده لتقديم حفل قريبا في مصر مع الفنانة أنغام بعد غياب خلال الفترة الماضية.