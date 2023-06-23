المايسترو هاني فرحات: لن أتراجع عن رئاسة مهرجان الموسيقى العربية | خاص

قال المايسترو هاني فرحات إنه لن يتراجع عن توليه منصب رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته القادمة مهما كانت الظروف.

وأكد المايسترو هاني فرحات في تصريحات خاصة لصدى البلد على هامش تكريمه في حفل توزيع جوائز الميما، على أنه لن يتراجع أبدًا عن خدمه وطنه مصر ودار الأوبرا المصرية.

وأشار هاني فرحات في تصريحاته إلى أن الانتقادات التي تعرضت له خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته الصحفية عن عدم تواجد نجوم الغناء والموسيقى العربية ليست صحيحة تماما، وأنهم سيكونون متواجدين في مهرجان الموسيقى العربية مثل كل عام.

كما عن استعداده لتقديم حفل قريبا في مصر مع الفنانة أنغام بعد غياب خلال الفترة الماضية.

مهرجان الموسيقى العربية

وجهت وزيرة الثقافة في وقت سابق بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

كما وجهت وزيرة الثقافة بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم حفلات في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

من جانبه عبر فرحات، عن سعادته لاختياره مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تأسس على يد الراحلة القديرة رتيبة الحفني، واستطاع خلال دوراته السابقة ال31 أن يصبح أحد أهم المهرجانات الموسيقية.

وأكد فرحات بدء العمل فور صدور قرار توليه المسؤولية لتقديم دورة تليق بتاريخ مصر الفني.