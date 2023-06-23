عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو هاني فرحات: لن أتراجع عن رئاسة مهرجان الموسيقى العربية | خاص

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات

قال المايسترو هاني فرحات إنه لن يتراجع عن توليه منصب رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في نسخته القادمة مهما كانت الظروف. 

وأكد المايسترو هاني فرحات في تصريحات خاصة لصدى البلد على هامش تكريمه في حفل توزيع جوائز الميما، على أنه لن يتراجع أبدًا عن خدمه وطنه مصر ودار الأوبرا المصرية. 

وأشار هاني فرحات في تصريحاته إلى أن الانتقادات التي تعرضت له خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته الصحفية عن عدم تواجد نجوم الغناء والموسيقى العربية ليست صحيحة تماما، وأنهم سيكونون متواجدين في مهرجان الموسيقى العربية مثل كل عام. 

 

كما  عن استعداده لتقديم حفل قريبا في مصر مع الفنانة أنغام بعد غياب خلال الفترة الماضية. 

txt

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

txt

هاني فرحات يقود أوركسترا باريس الفيلهارموني في حفل اكسبو 2030

مهرجان الموسيقى العربية 

 

وجهت وزيرة الثقافة في وقت سابق بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

 

كما وجهت وزيرة الثقافة بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم حفلات  في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

من جانبه عبر فرحات، عن سعادته لاختياره مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تأسس على يد الراحلة القديرة رتيبة الحفني،  واستطاع خلال دوراته السابقة ال31  أن يصبح أحد أهم المهرجانات الموسيقية.

وأكد فرحات بدء العمل فور صدور قرار توليه المسؤولية لتقديم دورة تليق بتاريخ مصر الفني.

هاني فرحات الفنانة انغام المهرجان المايسترو هاني فرحات المهرجانات الموسيقى العربية دار الاوبرا المصرية حفل توزيع جوائز الميما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

موضوعات متعلقة

بسبب الأهلي وطاهر محمد طاهر.. ارتفاع نسب الاستماع لأغنية سطلانة بنسبة 2500%

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

مونيا بطلة الحاج متولي تكشف اسمها الحقيقي وسر تغييره| فيديو

بيكيه يستعد للزواج من حبيبته كلارا بعد خيانة شاكيرا

اختيار إنجي المقدم وهنادي مهنا سفراء جوائز مصر للأزياء 2023

تفاصيل حفل دينا الوديدي والوايلي في عيد الموسيقى والبيئة

تفاصيل حفل حميد الشاعري وهشام عباس في العريش.. اليوم

تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ