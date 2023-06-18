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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني فرحات يقود أوركسترا باريس الفيلهارموني في حفل اكسبو 2030

هاني فرحات
هاني فرحات

يقود المايسترو هاني فرحات غدا الاثنين أوركسترا باريس الفيلهارموني في حفل اكسبو 2030. ويأتي اختيار فرحات بعد نجاحاته وتألقه المستمر والمتواصل من حفل لآخر والذي استطاع أن يثبت بعد كل حفل يقدمه أنه من أهم وأقوى الموسيقيين في الوطن العربي.

كما تولي في الفترة الأخيرة مدير مهرجان الموسيقى العربية ".

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد منير، من حفله الأخير، الذي أحياه ليلة  الجمعة 16 يونيو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر الكينج، في مقطع الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة حدوتة مصرية، وسط تفاعل واندماج الجمهور معه، بينما تأثر الفنان أحمد سعد بالغناء، وبكى بشدة متأثرا بالكلمات.

حفل محمد منير في السعودية 

وجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك. 

وقال منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة». 

وانطلق حفل الكينج محمد منير، ليلة الجمعة 16 يونيو، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء الحفل تحت اسم «مشواري»، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

 

حفل تحت اسم مشواري

وأطلق القائمون على تنظيم هذا الحفل اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، والاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

هاني فرحات حفل اكسبو 2030 ا باريس الفيلهارموني

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