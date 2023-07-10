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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع مصطفى قمر

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة عمته عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وكتب :"البقاء لله "انا لله وانا اليه راجعون" توفت الي رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة امي الثانية/عواطف محمد حسن قمر ربنا يجعل مأواها الجنة ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".

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فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بانضمام زوجته إلى فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك مصطفى قمر جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته، وجمعه بمقطع فيديو يظهر في أبطال الفيلم، أثناء تصوير باقي المشاهد المتبقية.

وأرفق بالفيديو تعليقا قائلا: "مراتي انضمت لحريم كريم، ربنا يستر يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش كفاية في البيت.. كل سنة وأنتي طيبة ياغدغودة يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدًا happy birthday جوزاء".

أبطال أولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

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