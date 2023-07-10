عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى صبرى: أنا لو عندي مشاكل نفسية هقعد عمرو مصطفى فى البيت

صدى البلد

رد المطرب رامي صبري، على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بسرقة لحن أغنيته "رقصة"، قائلا: "أنا مبحبش أتكلم عن زملائي بشكل سلبي، وعمرو المفترض إنه عشرة كبيرة وصديق واحنا أصحاب وعلشان فيه بيني وبينه عشرة مش هرد بطريقته اللي معجبتنيش واللي اتهمني فيها بالسرقة".

وأضاف رامي صبري خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "مش رامي صبري اللي يسرق لحن ولو هو يعرفني كويس مش هيتهمني الاتهام ده ممكن يكون فيه توارد أفكار وفيه 10 ألحان ممكن يكون فيهم جملة شبه التانية ومرة عملت أغنية لعامر منيب اسمها ده مكنش حب وهندم ليه، بعدها بسنة عمل عمرو دياب أغنية الملحن بتاعها محمد يحيى أغنية ريحة الحبايب، والاتنين نفس الشكل، وده مش عيب ومطلعتش ساعتها وقلت هتخانق مع محمد يحيي وارفع عليه قضية".

وأكمل: “مشكلة عمرو مصطفى مش أغاني، لأن لو حد فينا سرق حاجة منه هيقاضيه وهيعمل كل حاجة بالقانون لأنه خريج كلية حقوق، وأنا خريج معهد موسيقى عربية قسم تأليف موسيقى يعني لما تيجي تتكلم عن متخصص وانت خريج حقوق يبقى لازم تعرف انت بتتكلم عن مين”.

واستطرد رامي صبري : "ركز في شغلك اكتر واعملنا شغل حلو وانا عن نفسي لو فيه اغنية حلوة ليا هاغنيها، إنما تطلع تقول ده سرق وده خد مني عيب يطلع من فنان كبير زيك".
 

وأضاف: "قانونا مش من حق عمرو مصطفى انه يقاضيني ولا يتهمني بالسرقة وانا فعلا مسرقتش منه حاجة، عمرو لما بيغير من نجاح بيطلع يخبط في الناس ومفيش فينا حد عاتبه خالص ودايما يتهمنا بالسرقة ويقول كلنا واقعين طيب ازاي".


وأختتم :"أنا لو عندي مشاكل نفسية مكنتش خليتك تغني أو تشتغل تاني بالقانون لأني دارس ومتخصص وهو زي التلميذ بالنسبة لي وأنا الأستاذ وهو خريج حقوق ولكن هعديها علشان مراته ست محترمة وأولاده زي أولادي".

 

الفنان عمرو مصطفى المطرب رامي صبري رامي صبري النجم رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

شركة صينية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في الهيدروجين الأخضر بمصر

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

المشعَجلي مهنة حكومية انقرضت.. فما قصتها؟

بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ