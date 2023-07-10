إكسترا نيوز" تستعرض الجهود المصرية لدعم السودان منذ بدء الأزمة

"تستضيف مصر قمة دول جوار السودان يوم الخميس 13 يوليو الجاري، لاتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وفي هذا السياق، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الجهود المصرية لدعم السودان:

الرئيس السيسي يطالب بتغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة السودانيين.



الرئيس السيسي يحذر من عواقب التدخل في الشأن الداخلي للسودان.

تحركات دبلوماسية مصرية لاحتواء الأزمة السودانية.

تشجيع الأطراف السودانية على التوصل لوقف إطلاق النار.

المطالبة بوضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة.

مصر تستمر في جهودها في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

منظمات الأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لدعم الوافدين من السودان.



