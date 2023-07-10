حفل تامر حسني.. اتحاد النقابات الفنية يكشف تفاصيل جديدة عن مهرجان العلمين

أكد المخرج عمر عبد الغزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، أننا نرغب أن نقوم بعمل جذب سياحي لمدينة العلمين، من خلال المهرجان الذي يتم الآن، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مشاركة فنانين ولاعبين كبار.

وقال عمر عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه سيكون هناك رواج غنائي، وحفل للفنان تامر حسني، وسيكون هناك حفل عالمي خلال مهرجان العلمين.

الرواج لمهرجان العلمين

وتابع رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، أنه سيكون هناك مشاهد عالمية ستساعد على الرواج لمهرجان العلمين.