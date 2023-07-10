المدير الإداري للمنتخب الأولمبي: نبدأ الاستعداد لأولمبياد باريس من الغد

قال محمود حرب، المدير الإداري في منتخب مصر الأولمبي، إن منتخب مصر كان يبحث عن تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ الخروج من مصر لخوض المنافسة، لافتا إلى أن المنتخب قدم أداء رجوليا حتى آخر دقيقة في البطولة، وهذا شهد عليه الجميع.

المدير الإداري لمنتخب مصر: وزير الرياضة استقبل المنتخب صباح اليوم

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تأهل المنتخب إلى أولمبياد باريس هدأ من روع اللاعبين وحزنهم على خسارة البطولة، موضحا أن هدف المنتخب الرئيسي كان التأهل للأولمبياد، وكان اللاعبين يبحثون عن الفوز بالبطولة، ولكن هذه هي كرة القدم، "الكورة مكسب وخسارة، والحمد لله على كل شيء".

وتابع المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استقبل بعثة المنتخب صباح اليوم، وبداية من الغد سيتم التجهيز للاستعداد لأولمبياد باريس المقبلة.

وأوضح أن المنتخب لديه معسكرات ثلاثة من أجل الاستعداد الأمثل لأولمبياد باريس القادمة، مؤكدا أن المنتخب سيبحث عن مباريات ودية قوية، واحتكاكات مع مدارس مختلفة من المنتخبات، من أجل أن يقدم المنتخب أفضل ما لديه خلال أولمبياد باريس المقبلة.