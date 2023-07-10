تعليق قوي من مفيدة شيحة على تبني الثقافة مشروع على الحجار 100 سنة غناء

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بلقاء وزيرة الثقافة وفاء الكيلاني مع المطرب الكبير علي الحجار، مشيرة إلى أن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع علي الحجار 100 سنة غناء.



وأضافت الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن تحدثنا عن موضوع الحفليين لمدحت صالح وعلي الحجار، وكانت فيها أخطاء لأن الحفليين اقياما في وقت واحد.

وتابعت وزيرة الثقافة، انت وزارة الثقافة تواصلت مع على الحجار وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعة وأنهما نجمين مصريين كبار ، واعلنت تبني مشروع 100 سنة غناء للفنان علي الحجار.





