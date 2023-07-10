المنتخب الأولمبي: نعدكم بميدالية بأولمبياد ياريس 2024 وشرفنا مصر في أمم إفريقيا

أكد محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي، أن لاعبوا المنتخب الأولمبي قاتلوا برجولة خلال البطولة الإفريقية وشرفوا مصر.

وقال محمود حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، :"نعدكم بالعمل على ميدالية بأولبمبياد باريس.. وربنا يكرمنا بميدالية، وهناك ترتيبات سنبدأ العمل عليها بدء من الغد، وكل ذلك بدعم من مجلس الإدارة والدولة المصرية، وهذا العمل لا يأتي من فراغ".

وشدد على أن المنتخب المصري حقق هدفه بالصعود إلى أولمبياد باريس 2024، لافتًا إلى أن قوام المنتخب المغربي محترفين بالكامل في أوروبا، وفريق قوي ومتكامل، ولكن منتخب مصر تعامل خلال البطولة برجولة والتزام .