"أنا بحسد نفسي".. تعليق مثير من ابنة عبد المنعم مدبولي في ذكرى رحيله

عبرت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن فخرها الشديد بأن والدها واحد من الفنانين الكبار، قائلة "أنا بحسد نفسي والله على أبويا، وفخورة جدا أنه أبويا".

ابنة عبد المنعم مدبولي: شخصية والدي قريبة من الشخصيات التي قدمها

وأضافت "أمل"، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن عبد المنعم مدبولي كان حنين جدا على أولاده خاصة أنه تربى يتيما، موضحة أن مدبولي كان رجلا عصاميا، وهذا أثر على طريقة تريبته لأولاده إذ أنه كان يرغب في أن يجعل كل أولاده متحملين للمسؤولية، "مش حابب حد يطلع متدلع".

وتابعت، أنها تمتلك العديد من المواقف التي لا تنساها لوالدها عبد المنعم مدبولي، والذي كان يرغب من خلالها أن يجعلها تتحمل المسؤولية، "أنا عمري ما مشيت وقلت أنا بنت عبد المنعم مدبولي، أنا اتعلمت كتير منه بسبب كده".

واستكملت، أن تربية الفنان الراحل لأولاده كان لها تأثير واضح على جميع أولاده، "في يوم من الأيام قالي أنا أقدر أجيب لك كل اللي نفسك فيه، بس مش هعمل كده، لأن لو استمتعي بكل حاجة دلوقتي هييجي عليكي يوم والحياة هتوقفك في مواقف صعبة وهتتحرمي ومش هتعرفي تواجهي وقتها".

وأشارت، إلى أن شخصية عبد المنعم مدبولي الحقيقية قريبة من أعماله التي قدمها مثل فيلم "الحفيد" ومسرحية "ريا وسكينة" و"جدو عبده" وغيرها من الأعمال الفنية التي لا تُنسى له.