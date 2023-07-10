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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخيال أصبح حقيقة.. السيارات الطائرة تدخل حيز التنفيذ السنوات القادمة

السيارة الطائرة
السيارة الطائرة

عرض الإعلامي عمرو خليل، تقريرًا عن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء أول سيارة طائرة، في تطور هائل للتكنولوجيا داخل العالم في الوقت الحالي. 

وجاء في التقرير الذي عرضه عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أعلنت أحد شركات صناعة السيارات الأمريكية أنها تلقت شهادة صلاحية من إدارة الطيران الفيدرالية من سيارتها الطائرة، وكشفت الشركة عن بعض المعلومات المتعلقة بالسيارة والتي تعمل بالكهرباء ولها مدى قيادة يصل لـ 200 ميل، ومدى طيران يصل لـ 110 ميل. 

وأضاف التقرير، أن السيارة مصممة للسير في الشارع مع الإقلاع عموديا عند الحاجة، والتحليق فوق حركة المرور، والتي من شأنها تبني حل لمشكلات الازدحام الحديث، كما تتيح تنقلات أسرع وأسهل، إذ أنها مدفوعة بتقنية خاصة ترفع السيارة دون الحاجة لأي شيء. 

ومن جانبه عقب عمرو خليل قائلا إن أفلام الخيال العلمي أصبحت تتحول إلى حقيقة، وأن العالم بدأ بالفعل في العمل على تنفيذ الخيال، موضحا أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقة على أول سيارة كهربائية بالكامل قادرة على السفر بالطيران، "تمشي شوية على الطريق وتكمل في الهواء، ومن ثم تنزل تمشي على الأرض تاني براحتها". 

وأضاف أن أحد الشركات الامريكية هي من ابتكرت هذا الأمر وبدأت في عرضه، معقبا: "الخيال أصبح حقيقة خلاص، ممكن خلال سنوات نشوف السيارات الطائرة على الأرض في عدد من الدول في العالم، وحضرتك تقدر تسافر من دولة لأخرى بعربيتك في الهواء". 

عمرو خليل سيارة طائرة للتكنولوجيا من مصر سي بي سي cbc

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