بعد حسم الدوري.. موقف الزمالك من إقامة ممر شرفي للأهلي بمباراة القمة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف نادي الزمالك من إقامة ممر شرفي للأهلي خلال مباراة القمة، يوم الخميس المقبل، بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "تواصلنا مع مسؤولي نادي الزمالك وسألناهم هل هناك نية لإقامة ممر شرفي للأهلي مثلما فعل حرس الحدود حينما تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأردف قائلًا: "الإجابة كانت لا.. مسؤولو الزمالك قالوا إن القمة ستكون مباراة عادية ولن نقيم أي ممرات شرفية".

وحسم الأهلي لقب الدوري بشكلٍ رسمي بعد هزيمة ملاحقه نادي بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل اثنين، ليضمن بذلك المارد الأحمر تحقيق لقب الدوري وذلك للمرة الثالثة والأربعين في تاريخ المارد الأحمر.