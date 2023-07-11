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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علاء نبيل: الأهلي كان الأجدر والأحق بلقب الدوري هذا الموسم

صدى البلد

أكد علاء نبيل، مدير منتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي كان الأجدر بلقب الدوري المصري هذا الموسم، والذي تُوج به المارد الأحمر في النهاية.

وقال علاء نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "تتويج الأهلي بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز؛ النقطة المضيئة للنادي هذا الموسم".

وأضاف قائلًا: "سيراميكا كليوباترا لم أتوقع منه هذه النتائج هذا الموسم في ظل قائمة اللاعبين الذين يمتلكهم".

وأشار علاء نبيل إلى أن الأهلي هو الأجدر والأحق بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وأوضح نبيل سبب ذلك أن الأهلي تمتع بمستوى ثابت من أول الموسم حتى نهايته، مضيفًا أن الأهلي تفوق على نفسه والجماهير راضية تمامًا عن المدير الفني مارسيل كولر واللاعبين.

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