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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 14.8%

الصادرات
الصادرات

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8ر14% سنويا في الأيام العشرة الأولى من يوليو بسبب تباطؤ صادرات الرقائق.

 بلغت قيمة الصادرات 3ر13مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يوليو، مقابل 5ر15 مليار دولار العام السابق.

ووفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية، ففي الوقت نفسه انخفضت الواردات بنسبة 9ر26% سنويا إلى 5ر15 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 27ر2 مليار دولار.

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وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع صادرات الرقائق، التي تعد أحد ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 8ر36% خلال الفترة إلى 82ر1 مليار دولار، في حين زادت صادرات السيارات بنسبة 2ر25% لتصل إلى 44ر1 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الصلب والمنتجات النفطية بنسبتي 5ر14% و3ر51% لتصل إلى مليار دولار و 970 مليون دولار، على الترتيب خلال هذه الفترة. بينما قفزت شحنات السفن بنسبة 74% إلى 660 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات إلى الصين الشريك التجاري الأكبر لكوريا بنسبة 6ر20% إلى 74ر2 مليار دولار، مع تأخر التأثير المتوقع لإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% إلى 5ر2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر22% إلى 49ر1 مليار دولار. وانخفضت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 5ر32% إلى 12ر1 مليار دولار.

صادرات كوريا الجنوبية صادرات الرقائق قيمة الصادرات دائرة الجمارك الكورية

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