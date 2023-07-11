طارق الشناوي يعلق على مهرجان العلمين ويدعو لاستمراره على مدار العام

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على انطلاق مهرجان العلمين، قائلا: "هو أكبر من فكرة مهرجان، والعالم أجمع يدرك أهمية وجمال مدينة العلمين"، متابعا:"ما يتم هو نشاط متعدد الأوجه ومستمر لفترة زمنية طويلة".

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن الحدث يتجاوز كل الأمور الخاصة بالمهرجانات، واختيار مدينة العلمين لتحتضن هذا النشاط موفق للغاية، لكونها تملك جاذبية منفردة وستجذب أنظار العالم.

وأكد أن مهرجان العلمين مستمر لمدة شهر، ومن الممكن أن يصبح المهرجان ممتدا طوال العام، لكونه متلفا ومتنوعا، مشددا على أن المهرجان سيكون له مردود اقتصادي، وسيساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.

وأوضح ان مدينة العلمين تتميز ببنية تحتية رائعة، وكان هناك رؤية منذ سنوات تدل على احتلال مدينة العلمين مرتبة كبيرة لدى المواطنين والسائحين، مشددا على أن الترفية جزء أساسي من الإبداع.

ودعا إلى استمرار مهرجان العلمين طوال العام، وتغيير اسمه.



