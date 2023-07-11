ارتفاع صادرات مواد البناء إلى 3.234 مليار دولار أول 5 أشهر من 2023

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من (يناير-مايو) من العام الحالي بنحو 2%؛ لتبلغ ما قيمته 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذى حصل “ صدى البلد” على نسخة منه أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع، تصدرها "إيطاليا" بنحو 321 مليون دولار.

وبحسب البيان، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" بنحو 316 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "إسبانيا" بنحو 227 مليون دولار، تلاها" تركيا" بنحو 217 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى "المملكة العربية السعودية" خلال الخمس شهور الأولى من العام الحالي بلغت 209 ملايين دولار، فيما احتلت "ليبيا" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 155 مليون دولار،

واحتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة السابعه بقيمة 148 مليون دولار، و"الإمارات العربية المتحدة" بنحو 135 مليون دولار، واحتلت "رومانيا" المرتبة التاسعة بنحو 122 مليون دولار، تلاها "ساحل العاج" بنحو 90 مليون دولار.