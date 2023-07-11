ساعة ذكية تقود مواطن جزائري للمحاكمة.. ما القصة؟

أوقفت السلطات الجزائرية شخصا بتهمة نشر منشورات إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها "الإضرار بالمصلحة الوطنية"، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية.

وأفادت الصحيفة أن شرطة منطقة "سيدي بلعباس" أوقفت رجلا في العقد الخامس من عمره كان لديه ساعة ذكية مزودة بكاميرا تسمح له بالتقاط الصور والوصول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات الرسمية عن وجود مقاطع فيديو ومنشورات عدة لدى الشخص الموقوف من شأنها "الإضرار بالمصلحة الوطنية وزرع البلبلة"، وفقا للصحيفة ذاتها.

ولم تعطِ الصحيفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادثة.