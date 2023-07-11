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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في مدريد.. وزير العمل يعرض تجربة مصر في ملف التدريب وربطه بالتوظيف

صدى البلد

يشارك وزير العمل حسن شحاتة؛ غدا الأربعاء، في الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط ؛ ويعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ ويضم الاتحاد  في عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوربي، و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط ، وتأسس عام 2008 بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية ، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ،وبلدان جنوب المتوسط .

وقالت وزارة العمل؛ إن الاجتماع ينعقد تنسيقا بين الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة "اناليندا"، وتماشيا مع العام الأوروبي للمهارات 2023، وسيناقش ملف المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء .

تجربة الدولة المصرية

ومن المقرر ان يعرض الوزير  تجربة الدولة المصرية في مجال التدريب المهني الذي تنفذه الوزارة ،وربطه بإحتياجات سوق العمل ،وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لدعم وتطوير هذا الملف،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  ، المستمرة بشأن التدريب المهني وأهمية  تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .

يشارك في الاجتماعات ممثلي بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، ومنهم :جواكوين بيريز سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بأسبانيا ،ونيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية ،واريج حوامدة سفيرة الاردن بأسبانيا ،والاميرة ريم على رئيس مؤسسة اناليندا ،وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط ،وعدد من وزراء العمل حول العالم ،وممثلي مؤسسات التدريب الأوروبية.

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