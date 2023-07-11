الكرملين يعلن مراقبته عن كثب للأحداث في قمة "الناتو"

أعلن الكرملين ،اليوم الثلاثاء، عن مراقبته لما يجرى في قمة "الناتو" وسيتخذ الأجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قرار فرنسا إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى خطأ وله عواقب كبيرة على أوكرانيا.

وأفاد بيسكوف أن احتمال دخول أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطورة كبيرة على الأمن الأوروبي.

وعلق بيسكوف على انضمام السويد لحلف "الناتو" وقال أن لدخول السويد إلى الناتو آثار سلبية على الأمن الروسي وسنتخذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف بيسكوف موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو يأتي ضمن التزامات أنقرة في الناتو.

كما أوضح المتحدث باسم الكرملين أن الاختلاف موجود في وجهات النظر مع تركيا ولكن لديهم اهتمامات مشتركة كثيرة معها وتعتزم روسيا تطوير علاقاتها مع تركيا.