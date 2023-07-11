المستشار الألماني يعلن عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف تشولس ، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة السبع ستقدم إعلانا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

كما أوضح شولتس أن ألمانيا ستمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية.

وقال المستشار الألماني أنه سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر لـ"رويترز" في وقت سابق من اليوم، إن ألمانيا تضع اللمسات النهائية على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو.

وأشار إلى أن برلين ستعلن عن الحزمة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تنطلق الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.