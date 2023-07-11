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الإشراف العام
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تعليم

اجتماع للجنة المشرفة على مركز الورش والخدمات الطلابية ووحدة البرمجيات بجامعة بني سويف

صدى البلد

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الطلابية، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة نرمين عاطف مدير مركز الخدمات الإنتاجية، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش، والدكتور فهد كمال المشرف على وحدة تطوير البرمجيات ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وخلال اجتماع مركز الورش والخدمات الطلابية وافق رئيس الجامعة ، على تزويد دار الضيافة بمولد كهربائي تجنباً  للأثار السلبية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، كما استعرض الاجتماع إنجازات مركز الورش خلال العام الماضي والتي شملت أعمال صيانة ودهانات لمركز المؤتمرات، وتصنيع " برجولات" خشبية بدار الضيافة من الأخشاب المعاد تدويرها، وتصنيع غرف حديد لمشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بكلية علوم الأرض.

فيما استعرض رئيس الجامعة ما تم إنجازه بوحدة تصميم وتطوير البرمجيات ومنها تطوير برنامج إدارة شعب اللغات والبرامج الجديدة، وأرشفة قواعد بيانات برنامج الحضور والانصراف الإلكتروني ، وإنشاء برنامج خاص بوحدة القياس والتقويم يتضمن تنفيذ برنامج إلكتروني لقياس مخرجات التعلم،  فضلاً عن دراسة بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري.

الصرف الزراعى بني سويف بروتوكول تعاون رئيس جامعه بني سويف قطاع خدمة المجتمع مشروع معالجة مياه معالجة مياه الصرف الزراعي يرأس اجتماع وحدة القياس والتقويم

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