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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 650 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى في بنى سويف

صدى البلد

قال اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، إنه تم تنظيم حملة ضمت الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى  بناء علي تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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وقامت الحملة بالتحفظ وإعدام  650 كجم  من اللحوم المجمدة ومصنعاتها ولحوم طازجة مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية والآخر مجهول مصدرها، واحالة اصحابها الى النيابة بعد تحرير محاضر بها.

كما تم تحرير 25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المحدد من الشركة المصنعة.

بني سويف ببنى سويف لحوم غير صالحة غير صالحة للإستخدام الآدمي غير صالحة للاستخدام الآدم منتهية الصلاحية

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