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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل حركة المرور.. تحرير 146 محضر إشغال فى مركزى بنى مزار والمنيا

حمله لإزالة الإشغالات
حمله لإزالة الإشغالات بالمنيا

أكد  اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع حى غرب وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، لاعاقتها حركة الشارع ورفع الاشغالات أمام جامعة المنيا.

وأوضح أنه تم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٤٠ محضر إشغال منها ١٢ محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و١٢٠ إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسودانى، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع جميع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

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