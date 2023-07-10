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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال متميزة بمشروعات تخرج طلاب فنون جميلة المنيا.. صور

مشروعات التخرج بكلية
مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة

قامت لجان التحكيم لمشروعات التخرج للأقسام المختلفة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا  في مشهد فني وأجواء جمالية تجسد تميز وإبداع طلاب الفرق النهائية، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة بتقييم مشروعات التخرج الطلابية لهذا العام والتي جاءت لتمثل المدارس الواقعية والرومانسية والتجريدية، ويرصد فيها الطلاب المشاهد الإنسانية الواقعية والتجارب الشخصية للفنانين من منظور تقني وفني معاصر، وتفصح عن ملامح هويتهم التاريخية.

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وأكد د. عصام فرحات بأن الأعمال الفنية الطلابية سوف تلاقي اهتماماً كبيرا من إدارة الجامعة، وسوف ينتقى منها أفضل الأعمال لتوضع في أماكن متميزة في جميع أرجاء الجامعة وبالمستشفيات الجامعية، ومسجلة بأسماء منفذيها سعياً لتعزيز الثقافة البصرية لمنتسبي الجامعة وزائريها، ولإضفاء البهجة وملامح الجمال وليكون لها مردود فني يعظم الهوية البصرية للجامعة.

 

وشملت الأعمال الفنية لقسم النحت عمل تحت عنوان "المنقذ" للطالب ديفيد وجيه يعبر عن أحداث الزلزال ومشروع بعنوان "مقاومة" للتعبير عن الحرية وآخر بعنوان" الفقيد" يجسد آلام الفراق للطالبة انجي ملاك و"المصابرة" للطالب أكرم لطيف و"الخطايا السبعة" لعاصم عباس، وفانتازيا لمحمد عماد و"السقوط" لمي ممدوح، إلي جانب أعمال للنحت البارز والخزف.

مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
مشروعات تخرج طلاب فنون جميلة
الرومانسية الفنون الجميلة بكلية الفنون الجميلة طلاب الفرق النهائية كلية الفنون الجميلة نظافة وتجميل

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