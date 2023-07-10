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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

39 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية فى 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

 واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 39 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز أبوقرقاص والعدوة وديرمواس وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية

 

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ففي مركز ومدينة أبوقرقاص ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط ٢١ مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين ( عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون، عدم إعلان، وعدم وجود سجل ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية، عدم مراعاة الاشتراطات الصحية )، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت ٨ مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين( عدم الإعلان عن الأسعار، و سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادة صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 10 مخالفات خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمركز حيث تنوعت المخالفات بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة أدوات العجن)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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