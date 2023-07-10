جامعة المنيا: إطلاق برنامجين لإدارة المنشآت السياحية وتنمية الموارد البشرية

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام للدارسين بمركز التعلم المدمج بالجامعة، في أسبوعها الثاني والتي بدأت فعالياتها، في الرابع من يوليو الجاري وتستمر حتى العشرين من يوليو، والتي يؤديها الدارسون ببرامج.

البكالوريوس المهني في التجارة والزراعة والتربية للطفولة المبكرة، وبرنامجي تكنولوجيا التعليم الرقمي، والاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة لكلية التربية النوعية، والليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية بكلية دار العلوم.

ووجه رئيس الجامعة إلى توفير كافة الأجواء الملائمة، وسبل الراحة للدارسين لأداء امتحاناتهم داخل اللجان وقاعات الامتحانات بشكل مناسب، ومنع اصطحاب الدارسين للهاتف المحمول نهائياً أو ساعات اليد الذكية، أو أي متعلقات بالمادة الممتحنة، وذلك طبقاً لضوابط العملية الامتحانية التي أعلنها المركز قبل انعقاد الامتحانات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعلم المدمج، أن المركز بصدد إطلاق برنامجين جديدين يمنحان الدراسين درجة الليسانس المهني في "الاجتماع وتنمية الموارد البشرية" والبكالوريوس المهني في "إدارة المنشآت السياحية والفندقية" لينضما إلى سلسلة البرامج المُتاحة للدارسين بالمركز.

وأشار الدكتور عصام أبو السباع نائب مدير المركز إلي أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة وما تشهده الجامعة من تعزيز آليات التحول الرقمي، يقوم المركز بتفعيل منصة الجامعة التعليمية لطلاب التعلم المدمج، وإتاحة كافة المقررات الدراسية والمحتوى العلمي لها أمام الطلاب إلكترونيا.