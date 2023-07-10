ضمن الموجة 21.. استرداد 222 فدانا وإزالة 86 حالة تعد بالمنيا

قامت الوحدات المحلية بمراكز المنيا بحملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و إشراف و متابعة وزير التنمية المحلية.

وبناء للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة أشكال التعديات أزالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة ٤٣ حالة تعد بالبناء المخالف منها ٣٤ حالة على أراضي أملاك دولة بقرى شارونة وقرارة وجزيرة شارونة، ورصد وإزالة ٦ حالات بالبناء على الأراضى الزراعية بمجلس قروى آبا ، و٣ حالات تعد بحى غرب المدينة و تمت الإزالة بالكامل .

وفى مركز ديرمواس تم ازالة ١٣ حالة تعد منها حالتان تعد على اراضى زراعية بقرية دلجا و١١ حالة تعد على أملاك دولة (رى) بواقع ٥ حالات بالمدينة و ٦ بقرية بنى حرام ، بالإضافة إلى استرداد ٥ حالات بمساحة اجمالية ٢٢٢ فدانا على أملاك دولة بقرية دلجا .

وفى مركز سمالوط ، تم إزالة ٩ حالات بناء مخالف بدون ترخيص كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٦ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراض زراعية بشلقام و٣ حالات بقرية صندفا وحالتان تعد بالبناء المخالف فى المهد بقرية بنى على وحالتان بناء مخالف بحى شمال المدينة و حالة تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى ارض تعاون زراعى بعزبة أبو جمعة التابعة لقرية أبوجرج .