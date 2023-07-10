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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21.. استرداد 222 فدانا وإزالة 86 حالة تعد بالمنيا

استيراد أراضي أملاك
استيراد أراضي أملاك الدولة

قامت الوحدات المحلية بمراكز المنيا بحملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و إشراف و متابعة وزير التنمية المحلية.

وبناء للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة أشكال التعديات أزالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة ٤٣ حالة تعد بالبناء المخالف منها ٣٤ حالة على أراضي أملاك دولة بقرى شارونة وقرارة وجزيرة شارونة، ورصد وإزالة ٦ حالات بالبناء على الأراضى الزراعية بمجلس قروى آبا ، و٣ حالات تعد بحى غرب المدينة و تمت الإزالة بالكامل .

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وفى مركز ديرمواس تم ازالة ١٣ حالة تعد منها حالتان تعد على اراضى زراعية بقرية دلجا و١١ حالة تعد على أملاك دولة (رى) بواقع ٥ حالات بالمدينة و ٦ بقرية بنى حرام ، بالإضافة إلى استرداد ٥ حالات بمساحة اجمالية ٢٢٢ فدانا على أملاك دولة بقرية دلجا .

وفى مركز سمالوط ، تم إزالة ٩ حالات بناء مخالف بدون ترخيص كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٦ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراض زراعية بشلقام و٣ حالات بقرية صندفا وحالتان تعد بالبناء المخالف فى المهد بقرية بنى على وحالتان بناء مخالف بحى شمال المدينة و حالة تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى ارض تعاون زراعى بعزبة أبو جمعة التابعة لقرية أبوجرج .

 

 

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