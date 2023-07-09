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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 والتي تستمر في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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في مركز مغاغة أزالت الوحدة المحلية 9 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٧ حالات تعد بالبناء المخالف علي أرض زراعية بقرية دهروط، وحالتين بمجلس قروى شم، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

 وفى مركز ومدينة العدوة، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 6 حالات تعد منها 4 حالات تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بحي غرب، وحالة تعد على أرض أوقاف خارج الحيز العمراني بقرية الشيخ مسعود وحالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بقرية بنى عامر، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 وفى مركزي مطاى وملوى، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية ، منها حالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بحي غرب مدينة مطاي، و4 حالات تعد بمركز ملوى منها حالة بناء مخالف بقرية تونا الجبل ، و حالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة بعرب بني خالد التابعة لمجلس قروى ابشادات، وحالتان تعد في المهد بناء مخالف بقرية البياضية التابعة لمجلس قروى الروضة.

أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنه وزير المنيا

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