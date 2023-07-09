عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إجراء 53 ألف و35 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

محافظ المنيا يوجه بمواصلة حملات النظافة ورفع الإشغالات

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ1564 حالة ضمن قافلة بنزلة البدرمان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 11 ألف و265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 6 أشهر الماضية ، منها 6932 جراحة عيون، و 847 مخ وأعصاب، و 597 جراحة أورام، و 2249 قسطرة قلبية، و 153 أوعية دموية، و 129 قلب مفتوح، و 297 عظام، و 46 قسطرة بالمخ، و15حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة 53 ألف و35 عملية جراحية ، مشيرا إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإنتظار العمليات الجراحية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية

ترشيحاتنا

تعرف علي برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ