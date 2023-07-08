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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ1564 حالة ضمن قافلة بنزلة البدرمان

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أعمال القافلة الطبية لقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين حيث تم الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا على ١٥٦٤ حالة، وذلك ضمن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

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وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع ٣٥٨ حالة جراحة، ٣٥٤ أطفال، ١٨٨ باطنة، ٥٥ نساء، ٨٣ أسنان، ٢٤٠ رمد، ٢٤٣جلدية،٤٣ تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء ١٧٣ تحليلا مختلفا و ٢ موجات صوتية، ٣حالات أشعة سينية و١٠٦ كشف مبكر للضغط والسكر، ١١ حالة خلع أسنان وتحويل ٣٨ حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها ١٨١ مترددا .

 

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