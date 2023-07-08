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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي سمالوط بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مركز سمالوط شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز سمالوط بالطريق الصحراوي الغربي مما اسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 14 أخرين تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصى.

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وكشفت التحريات الأولية ، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وأسفر الحادث عن مصرع حسن. ع. ع 35سنه وإصابة زياد. ر 17سنه ومنه.  م 11سنه ووليد. ع. 28سنه ومحمد. ع 50سنه وفاطمة. ع 38سنه ومحمود. م 37سنه وشرين. ع 33سنه وابراهيم. م 12سنه، واحمد. ح 12سنه ومنه. ح. ع 9سنوات وعمار. ح. ع 14سنه ونادية. ع 35سنه وملك. م 13سنه ومحمد. م 8سنوات ووليد . ز 15سنه.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الغام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.  

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