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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنيا: فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية غدا

حمدي مصطفى مدير مديرية
حمدي مصطفى مدير مديرية التعليم

أعلن حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه سيتم فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 غدا السبت الموافق 8 يوليو الجارى.

وأشار إلى أن تقديم التظلمات ستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجارى بأماكن اللجان المعلن عنها.

وأضاف حمدى مصطفى أن خدمة سداد تظلمات الدبلومات الفنية متاحة بجميع مكاتب البريد، وعلى خدمة فوري بكود رقم 66616 موضحا أن المادة الواحدة يتم سداد مبلغ 100 جنية لها لعمل التظلم.

وأكد أن التظلم والاطلاع مسموح في نفس اليوم للطلاب من غير أبناء المحافظات الموجود بها لجنة النظام والمراقبة

وأشار إلى أنه سوف يتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني بداية من 29 يوليو الجارى مؤكدا أنه يسمح للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني للدبولومات الفنية.

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يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أعلنت أن المرحلة الاولي لتقدم الطلاب للتنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي لـ« العام والفني» سوف تنتهي يوم 20 يوليو الجاري.

وتم فتح باب التقدم للتنسيق الالكتروني للمرحلة الأولي للصف الأول الثانوي « عام،  وفني»  يوم السبت الموافق واحد يوليو من الشهر الجاري للعام الدراسي 2023-2024 ويستمر حتى 20 يوليو الجارى.

كما نوهت المديرية خلال صفحتها الرسمية أن التقديم سوف يتم من خلال كود الطالب المستخدم في ملئ استمارة الشهادة الاعدادية للطالب عبر الدخول على رابط التقديم التالي:
https://tansiksec.emis.gov.eg/

2022-2023 الدبلومات الفنية 2023 امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فتح باب التظلمات لجنة النظام والمراقبة مدير مديرية التربية والتعليم وافق

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