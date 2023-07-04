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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 468 ألف طن

محافظ المنيا: ارتفاع نسبة تخطى المستهدف إلى 127.94% من توريد القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 468 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 127.94% مؤكدا أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام.

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وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.

أسامة القاضي محافظ المنيا الاستراتيجي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحقيق الاكتفاء الذاتي محصول القمح الاستراتيجى

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