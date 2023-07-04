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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

96 مخالفة خلال حملة تموينية في مطاى ومتابعة ميدانية للأسواق في مغاغة

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

 تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا حملاتها الرقابية على الأسواق و المخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية.

 فى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاى بحملات تموينية على المخابز البلدية بمجلسى قروى إبوان وحلوة حيث أسفرت الحملات عن ضبط 96 مخالفة، وتنوعت المخالفات بين (نقص وزن، عدم صرف بون، عدم الإعلان، عدم نظافة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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 كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة تموينية شملت شوارع (الثورة، والسلام، و الجمهورية، ومنطقة المنشية بحى شمال المدينة)، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ولم يتم ضبط أي مخالفات.

أحكام الرقابة أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية الجمعيات الاستهلاكية

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