المنيا.. استمرار الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف السيارات وكوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى

تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا أعمال الحفر والأساسات والوقوف على مدى انتظام العمل حسب الجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع ووفقا للمعايير والضوابط الفنية المقررة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمتابعة نسب تنفيذ مشروع مجمع مواقف السيارات بمدينة ملوى.



كما تفقد رئيس المركز أعمال إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية، مؤكداً على أنه جارى التنسيق مع هيئة السكة الحديد لإمكانية تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى المشاة ، بالإضافة إلى دراسة توسعة طريق مصر أسوان مع الجهات المعنية لإقامة دوران أمام مستشفى النيل .