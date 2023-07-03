عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. استمرار الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف السيارات وكوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى

أعمال كوبري مشاه
أعمال كوبري مشاه بملوي

تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا أعمال الحفر والأساسات والوقوف على مدى انتظام العمل حسب الجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع ووفقا للمعايير والضوابط الفنية المقررة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمتابعة نسب تنفيذ مشروع مجمع مواقف السيارات بمدينة ملوى.

 

جامعة المنيا تتقدم 100 مركز في تصنيف التايميز العالمي للجامعات


كما تفقد رئيس المركز أعمال إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية، مؤكداً على أنه جارى التنسيق مع هيئة السكة الحديد لإمكانية تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى المشاة ، بالإضافة إلى دراسة  توسعة طريق مصر أسوان مع الجهات المعنية لإقامة دوران أمام مستشفى النيل .

أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال الحفر الأعمال الانشائية إنشاء كوبرى مشاة مواقف السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا تتقدم 100 مركز في تصنيف التايميز العالمي للجامعات

ترشيحاتنا

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

أبو مازن يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ