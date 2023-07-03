جامعة المنيا تتقدم 100 مركز في تصنيف التايميز العالمي للجامعات

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بأن تصنيف التايميز البريطاني لأفضل الجامعات الشابة في العالم والتي يبلغ عمرها أقل من 50 عامًا، قد اعتمد جامعة المنيا بالتصنيف في المدى من 251 - 300 وفقًا لاستيفاء الجامعة المعايير المؤهلة للتصنيف والتي تراعي جودة التدريس والأبحاث العلمية والطلاب، بما يعني تقدمها 100 مركزًا دوليًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا بأن هذا الإنجاز غير المسبوق يضاف إلي سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة في التصنيفات العالمية لهذا العام بين نظائرها المحلية والأفريقية والعالمية، وارتفاع عدد التصنيفات المدرجة بها لتصل إلي 5 تصنيفات دولية مرموقة.

وأكد د.فرحات أن ما حققته الجامعة من تقدم بارز في التصنيفات الدولية جاء انعكاسًا لرؤية الجامعة نحو تحفيز علمائها وباحثيها علي النشر الدولي بمختلف المجلات العلمية المرموقة، وما حظيت به هذه البحوث من تقديرات متميزة دوليًا، بالإضافة إلي جهود فريق العمل بمركز التصنيف الدولي للجامعة، موضحًا بأن دخول الجامعة لهذا التصنيف وتقدمها المستمر دليلًا قويًا علي جودة التعليم، وتأثير جهودها العلمية محليًا وعالميًا بما يضمن ووظائف لخريجيها، إلي جانب إقبال الطلاب الوافدين للدراسة بها.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدراج الجامعة في ترتيب تصنيف التايميز يعتمد على 13 مؤشراُ، وخمسة معايير تستخدم تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وانتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والتوقعات الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي .