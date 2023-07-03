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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا تضبط 99 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا 99 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية منها 56 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –  عدم وجود سجلات)، و10 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ( عدم الإعلان عن الأسعار-  بيع بأزيد من الثمن - غش تجارى).

كما قامت الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص بحملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط ٢٢ مخالفة تنوعت بين (نقص وزن ،غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون،عدم وجود سجل تجارى، عدم وجود شهادة صحية، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة من تحرير ١١ محضرا لمخابز بلدية بقرية عطف حيدر تنوعت بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل)، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز

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