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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: الوحدات المحلية جاهزة للمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

حرص اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على متابعة جاهزية كافة الوحدات المحلية بمراكز المحافظة لانطلاق حملات المرحلة الثالثة للموجة ال ٢١ واسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة والمقرر انطلاقها السبت الموافق ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، مؤكدا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالوحدات المحلية للتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء المخالف وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

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فى سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية حملاتها خلال فترة العيد لإزالة التعديات، حيث أزالت ٣٣ حالة تعد فى ٥ مراكز بالمحافظة ، ففى مركز المنيا تم إزالة ٧ حالات تعد على الأراضى الزراعية فى قرى ( صفط الخمار، تله، بنى محمد سلطان، بنى أحمد الغربية ).

وفى سمالوط، تم إزالة ١٤ حالة تعد، منها ١٢ حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بقرية قلوصنا ، وحالتان فى المهد الأولى بعزبة الصعايدة التابعة لقرية العزيمة و الثانية بحى شمال المدينة.


وفى مركز بنى مزار، تم إزالة ١٠ حالات تعد على أرض زراعية والبناء بدون ترخيص، منها ٤ حالات بقرية ابشاق و٤ حالات بقرية أبوجرج و حالتان خارج الحيز العمرانى بقرية شلقام.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية، وكذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بإزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية نزلة البدرمان .
 

أسامة القاضي محافظ المنيا المرحلة الثالثة تعديات على الأراضي الزراعية على الاراضى الزراعية مركز ديرمواس مركز المنيا

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