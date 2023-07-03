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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: ذبح 853 رأس ماشية بالمجان فى المجازر خلال العيد

ذبح الأضاحى بالمجان
ذبح الأضاحى بالمجان

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن المجازر الحكومية بالمحافظة قدمت خدماتها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي ، ومنع الذبح بالطرق والشوارع وخارج المجازر وإجراء الكشف البيطري عليها حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة وصلاحية اللحوم.

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وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الطب البيطرى قامت خلال أيام عيد الأضحى بالإشراف على ذبح ٨٥٣ رأس ماشية بواقع ٥٠٧ أهالى و ١٧٠ جمعيات و١٧٦ جزارين، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها وذبحها فى المجازر مجانا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا قيام المديرية بتنفيذ ١٥ حملة تفتيشية على الأسواق خلال العيد بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط وردع المخالفين، وتحرير المحاضر لهم والتى بلغ عددها ٣٨ محضرا متنوعا، كما تم ضبط ٢٠٣ كجم من اللحوم بواقع ١٢٩ كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط ٧٤ كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات .

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