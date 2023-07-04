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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدات المحلية بالمنيا تواصل حملات النظافة وإزالة الإشغالات

استمرار أعمال التجميل
استمرار أعمال التجميل بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية والقروية فى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا ً بأول، فضلا عن رفع الاشغالات المخالفة وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية.

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وفي ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل، بالإضافة إلى رفع القمامة بشوارع حى غرب ورفع المخلفات من المقلب الوسيط بالمدينة ونقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى.

وفى مركز بنى مزار تم رفع الاشغالات من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة و الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات والمنتزهات والأسواق وتجميع المخلفات من قرية القيس والطريق الدائرى.

وفى مركز أبوقرقاص، تم تمهيد الطرق بقرية اتليدم وتمهيد وتسوية طريق قرى الغروب ودهان أعمدة الإنارة بشارع الجمهورية بالمدينة ،كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتمهيد طريق مصر أسوان الزراعى بالمدخل الشمالي للمدينة بنطاق قرية قلوصنا ورفع التراكمات من طريق مصرف دير السنقورية ومرورا بكوبرى الحداد ومدخل قرية الطيبة الغربى بالوحدة القروية لشوشة.

فضلا عن نقل أعمدة الإنارة على جانبى الطريق الدائرى لتوسعة حرم الطريق، وكذلك تنفيذ أعمال نظافة بقرى بنى غنى وعزبة القمادير وعزبة نخلة ومنشأة الشريعي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الاشغالات بحى شمال أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة بأحد المحال التجارية، وفى مركز مطاى تم رفع المخلفات من المقلب الوسيط بأرض الروبة أولا بأول، كما قامت الوحدة المحلية للمركز بحملة بشارع الثورة بالمدينة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب.

حيث تم رفع الاشغالات لمنع استغلال حرم الطريق من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين وتوسعة الطريق أمام المارة والمركبات وتحقيق السيولة المرورية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأعمال الانشائية أعمال النظافة الشوارع الرئيسية الوحدات المحلية مدينة سمالوط

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