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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أطفال ثقافة المنيا يشاركون في حفل 30 يونيو بنادي المهندسين

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أقام فرع ثقافة المنيا، حفلا فنيا، بنادي المهندسين بالمنيا الجديدة، ضمن الاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمحافظات منذ الجمعة الماضي.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للطفل بقصر ثقافة المنيا، قدمت خلاله فقرات غنائية راقصة منها "صيادين السويس، قلب الدنيا، الدراويش" تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرضا فنيا شمل أغاني "علي صوتك، أنا كتكوتة، حلوين من يومنا، ثورتنا شمس، حلوة يا بلدي، الله أكبر، هنقول كلام، ع الميدان، احنا الشعب، ثوار ثوار"، تدريب المايسترو عصام الشاذلي، وشهدت العروض تفاعلا وإقبالا كبيرا من الحضور وأعضاء النادي.

الفعاليات تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وجاءت بحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، د. أحمد البدوي وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس النقابة الفرعية بالمنيا، ومحمد عاشور مدير عام نادي المهندسين بالمنيا الجديدة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة ومسئولي الثقافة بالمنيا.

فرع ثقافة المنيا المهندسين بالمنيا الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات بالسلام الوطني

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