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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا الأولى على الجمهورية في مشروع محو الأمية بنجاح 1583 دارسا

دورات محو الأمية
دورات محو الأمية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتياز ١٥٨٣ دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية لعام٢٠٢٢ / ٢٠٢٣  لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون" لتحصد بذلك المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار .

واستعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال انعقاد اختبارات الدورات الامتحانية لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون "، لافتاً الى أنه تم عقد أربع دورات امتحانية منها دورة يوليو ٢٠٢٢ بنجاح ٦٨٠ دارساً ، ودورة أكتوبر ٢٠٢٢ بنجاح  ٣٥٣ ، يناير ٢٠٢٣ بنجاح  ٦٧ ، إبريل ٢٠٢٣ بنجاح  ٤٨٣ ، بإجمالي ١٥٨٣ ناجحاً، والحصول على المركز الأول فى تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية .

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وأضاف وكيل الوزارة، أنه جارى تجهيز ١٨٠ فصلا لعقد دورة يوليو لعام  ٢٠٢٣ لاستقبال ١٨٠٠ دارس من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية ، مع اتخاذ كافة التسهيلات للتيسير على للدراسين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأول على مستوى الجمهورية بروتوكول التعاون المشترك هيئة تعليم الكبار مشروع محو الامية وزارة الشباب والرياضة ب

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