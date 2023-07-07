المنيا الأولى على الجمهورية في مشروع محو الأمية بنجاح 1583 دارسا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتياز ١٥٨٣ دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية لعام٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون" لتحصد بذلك المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار .

واستعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال انعقاد اختبارات الدورات الامتحانية لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون "، لافتاً الى أنه تم عقد أربع دورات امتحانية منها دورة يوليو ٢٠٢٢ بنجاح ٦٨٠ دارساً ، ودورة أكتوبر ٢٠٢٢ بنجاح ٣٥٣ ، يناير ٢٠٢٣ بنجاح ٦٧ ، إبريل ٢٠٢٣ بنجاح ٤٨٣ ، بإجمالي ١٥٨٣ ناجحاً، والحصول على المركز الأول فى تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جارى تجهيز ١٨٠ فصلا لعقد دورة يوليو لعام ٢٠٢٣ لاستقبال ١٨٠٠ دارس من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية ، مع اتخاذ كافة التسهيلات للتيسير على للدراسين.