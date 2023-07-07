عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 78 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا 78 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنيا: مشروعات عملاقة خلال العشر سنوات الماضية لتحقيق مسيرة البناء والتنمية

عبد الحليم علام يقرر تشكيل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 78 مخالفة تموينية منها 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – عدم وجود ميزان– عدم وجود سجلات)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – عدم وجود شهادة صحية– سلع مجهولة المصدر - بيع بأزيد من الثمن).

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين السلع والمواد الغذائية خبز غير مطابق للمواصفات وكيل وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: مشروعات عملاقة خلال العشر سنوات الماضية لتحقيق مسيرة البناء والتنمية

ترشيحاتنا

35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

حادث مروع.. تفاصيل سقوط 6 قتلى بدولة عربية

وفد من دولة بوركينا فاسو في زيارة لمرافق قطاع الطيران بهدف التعاون.. صور

قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ