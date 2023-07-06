محافظ المنيا: حملات مكثفة للنظافة والإشغالات ورفع الكفاءة لتحقيق رضا المواطنين

شدّد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية ورفع كفاءة الطرق إلى جانب مواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطن المنياوى .

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار أعمال تطوير وتجميل شارع ترعة أبو حسيبة بحى شرق المدينة، حيث تم البدء في دهان البلدورات بعد الانتهاء من أعمال الرصف، و رفع المخلفات من قرى وشوارع المركز ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وفى مركز ومدينة مطاى، استمرت أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة بشوارع وقرى المركز، حيث تابعت الوحدة المحلية أعمال تطوير المدخل الجنوبي لمركز مطاي، وقص وتهذيب الأشجار حفاظا على المظهر الجمالى، كما تمكنت الوحدة المحلية من زراعة 130 شجرة على الجانب الأيمن للطريق الدائري بمطاي في زمام حي جنوب وذلك ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، كما واصلت أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة من نقاط تجميعها بالمدينة والقرى المختلفة ونقلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء بطريق مدخل منبال ــ مرزوق لإنارة الطريق للمارة والسيارات .

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة الاشغالات التي تعوق حركة السير بشوارع المدينة وتسبب التكدس المرورى، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، ورفع عدد من الاشغالات بشوارع المدينة للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشددت الوحدة المحلية على استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المدينة والقرى، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.